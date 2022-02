Corona-Demonstrationen in Düsseldorf : CDU und FPD kritisieren Teilnahme von Linksradikalen am Protest gegen Querdenker

Düsseldorf Ein breites Bündnis protestierte gegen die Corona-Demonstrationen. CDU und FDP grenzen sich von Parolen und Bannern von linksradikalen Gruppen ab.

Corona-Situation in den Kindergärten in Wermelskirchen

Corona-Situation in den Kindergärten in Wermelskirchen : Notbetreuung in zwei Gruppen der Kita Wirtsmühle

Am Samstag waren nach Polizeiangaben rund 4600 Teilnehmer der Corona-Demonstration durch die Stadt gezogen, die Zahl der Gegendemonstranten schätzt die Polizei auf rund 900. Für Samstag ist wieder eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt. Der Grünen-Politiker Stefan Engstfeld kündigt an, dagegen wieder Protest an der Strecke anzumelden. Diesmal solle es Mahnwachen an festen Orten geben. Ein zusätzliches Aufzug von DSSQ ist bislang nicht geplant.