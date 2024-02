Gedenken an rechtsextremistischen Anschlag Heftige Kritik an Hanau-Demo in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Gedenkveranstaltung für die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau ist auf teils heftige Kritik gestoßen. Auf Facebook ist von einer „linksextremen Hasskundgebung“ die Rede. Mehrere Personen geben an, die Demo am Hauptbahnhof frühzeitig wieder verlassen zu haben. Veranstaltet worden war das Gedenken am Montag – dem vierten Jahrestag des Verbrechens – von linken Gruppen, federführend vom Revolutionären Jugendbund (RJ) Düsseldorf. Die Organisatoren erklären, hinter der „lautstarken“ Demo zu stehen.