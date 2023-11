Umstrittenes Posting in den sozialen Medien Gastronom El Sheikh bereut „Genozid“-Posting

Der Düsseldorfer Erfolgs-Gastronom Walid El Sheikh bedauert den „Genozid“-Vorwurf in seiner Wortmeldung zum Nahost-Konflikt, mit der er am Wochenende eine heftige Debatte ausgelöst hatte. „Ich habe zu schnell und emotional reagiert und bereue das“, sagte er am Montagnachmittag. Er spreche sich aber weiter für einen Waffenstillstand in Gaza aus.