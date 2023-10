Schulbau in Düsseldorf Kritik an möglichem Verkauf des Düsseldorfer Luisengymnasiums wird lauter

Der Verein der Ehemaligen des Görres-Gymnasiums kritisiert die Idee, das Luisen-Gymnasium an der Bastionstraße auf dem freien Markt zu verkaufen, scharf. Zuletzt hatte der Vorsitzende des Schulausschusses Stefan Wiedon (CDU) das für prüfenswert gehalten. Es sei angesichts völlig veränderter Rahmenbedingungen und steigender Schulbaukosten legitim, darüber nachzudenken, „ob mit dem Verkauf der Immobilie in der City ein Teil des 106 Millionen Euro teuren Neubaus an der Völklinger Straße finanziert werden soll“. Wolle man eine Etage im bisherigen Luisen-Gymnasium beispielsweise für die Oberstufe des Görres-Gymnasiums herrichten, würde das so viel kosten wie die Anmietung einer Etage in einem Hotel in Kö-Nähe, so ein weiteres Argument des Politikers.