Nahostkonflikt in Düsseldorf Massive Kritik an Anti-Israel-Demo auf dem Campus der Hochschule

Die Vorsitzende der FDP-Gruppe in der Bezirksvertretung 1, Daniela Masberg, verfolgte den Aufzug vor Ort. Sie sagte: „Die Eindrücke, die ich heute vom Campus der Hochschule mitgenommen habe, erschüttern mich. Wir werden das zum Thema in der Bezirksvertretung machen.“ Sie wolle sich dafür einsetzen, dass dieser Ort als historisches Gebäude mit besonderer Bedeutung eine Sperrzone für Veranstaltungen wird, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der HSD stehen. „Das Gedenken an die Deportationen und die Opfer des Holocausts muss weiter möglich sein – gegenteilige Provokation haben an diesem Ort nichts verloren.“