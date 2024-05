Kulturzentrum an der Fichtenstraße Das Zakk in Düsseldorf hat eine neue Geschäftsführerin

Kristin Schwierz ist studierte Sozialwissenschaftlerin und Non-Profit-Managerin. Die 45-Jährige kommt ursprünglich aus Mühlhausen in Thüringen, lebt aber seit 1998 in Bochum. Nach einigen Jahren universitärer Tätigkeiten arbeitete sie mehr als zehn Jahre im Bahnhof Langendreer als Programmverantwortliche für den Bereich „Politik und Gesellschaft“ und war im Vorstand des Trägervereins. Wie auch das Zakk ist der Bahnhof Langendreer in Bochum ein soziokulturelles Zentrum. Im Anschluss an diese Tätigkeit wechselte Schwierz als Projektberaterin und Projektmanagerin zu einem freien Büro für gemeinwohlorientierte Projektentwicklung und unterstützte Initiativen und Kommunen bei der Entwicklung von Orten für Kultur und Soziales.