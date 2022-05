„Activity Days“ in Düsseldorf-Lörick : Rund um den Seestern wird es bis August sportlich

Düsseldorf Zum Start der „Activity Days“ der Standortinitiative Seestern schaute auch Tischtennis-Weltmeister Kristian Karlsson von Borussia Düsseldorf vorbei. Das wöchentliche Sportprogramm geht bis August.

Die Tischtennis-Aktion zusammen mit Borussia Düsseldorf war der Auftakt der „Activity Days“ am Seestern. Von Mai bis August bieten die Standortinitiative und Playsports wöchentlich kostenlose Teamsportevents für alle Mieter, Mitarbeiter, Freunde und Sportinteressierte vom Seestern an. Die Veranstaltungen, wie etwa Tischtennis, Yoga, Jogging, Fitness und Tennis, finden in den nächsten Monaten am und rund um den Seestern an verschiedenen Orten statt. Die Organisatoren wollen nicht nur mehr Bewegung wieder in den Joballtag bringen, sondern nach längerer Zeit im Homeoffice den Mitarbeitern auch die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken bieten. „Wenn man fragt, was im Homeoffice am meisten gefehlt hat, dann ist der persönliche Kontakt zu den Kollegen immer noch die erste Antwort“, sagt Fabian Becker von Playsports. „Vielleicht verabredet sich ja jetzt der ein oder andere zum Sport und fährt nicht gleich aus dem Büro wieder nach Hause“, hofft Andrea Greuner von der Standortinitiative.