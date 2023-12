Krisen setzen Werkstatt für angepasste Arbeit unter Druck „Wir brauchen dringend neue Aufträge“

Info

Persönlich Thomas Schilder ist seit April 2013 Geschäftsführer der WfaA, zuvor arbeitete er in leitenden Positionen für drei andere Werkstätten. Der 57-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Er lebt mit seiner Frau in Kleve am Niederrhein.

Werkstatt Die WfaA wurde am 30.Oktober 1972 gegründet und verfügt heute über sieben Betriebsstätten in Düsseldorf, der Hauptsitz befindet sich in der Marienburger Straße 24 in Reisholz. In den Betriebsstätten arbeiten insgesamt rund 1500 Menschen mit Behinderung, die von 360 Fachkräften betreut und unterstützt werden.