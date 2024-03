Polizei in Düsseldorf Krimi-Cop ermittelt in Gerresheim

Wenn Carsten Rösler jetzt in Gerresheim als der neue Bezirksdienstbeamte im Stadtteil unterwegs ist, wird er oft erkannt und angesprochen. Das hat aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass der 46-Jährige eine gewisse Berühmtheit als Schriftsteller genießt, denn Rösler gehört zum Team der Krimi-Cops. Die haben gerade ihr achtes Buch fertiggestellt, im April oder Mai wird es vorgestellt. „Zahltag“ soll es heißen. Dass Rösler in Gerresheim ziemlich bekannt ist, hat hingegen vorwiegend damit zu tun, dass er hier aufgewachsen ist, beim Tus Fußball gespielt hat, in der Basilika St. Margareta Messdiener war, die Grundschule Unter den Eichen und das Marie-Curie-Gymnasium besucht hat. Rösler kehrt quasi zu seinen Wurzeln zurück. „Ich habe vorher acht Jahre in der Polizeiinspektion Mitte in der Altstadt gearbeitet, viel im Büro, daher wollte ich einfach diese Veränderung“, erzählt der Hauptkommissar, der mit seiner Familie (drei Kinder) nicht weit weg in Erkrath wohnt.