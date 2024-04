Ballett, Tanzen, Buggysport So klappt Sport mit Bauch und Baby

Steffi nimmt einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche und gibt ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn. Die kleine Lea hängt in einer Trage vor ihrem Bauch, das Köpfchen knapp unter dem Gesicht der Mama. Sie ist neun Monate alt und neun Kilogramm schwer – Steffis heutiges Trainingsgewicht. Mit dem Kind am Körper macht Steffi Pliés und Tendus, streckt Arme und Beine, volle Körperspannung. Während die Beine der Mama beim Ballett zittern, gluckst das Kind vor sich hin. Steffi kommt jede Woche zum „Barre Baby Barre“-Kurs ins Youpila-Studio in Pempelfort. „Es gibt nicht so viele Angebote, bei denen das Baby richtig dabei sein kann und nicht nur betreut wird“, sagt Steffi. Angefangen hat sie, als ihre Tochter noch vier Kilo wog. Die Intensität erhöht sich von Woche zu Woche, mit jedem Gramm, das Lea zunimmt.