EC-Karte einer Patientin gestohlen? Krankenschwester beteuert vor Gericht ihre Unschuld

Fünf Jahre nach einer extrem üblen Betrugsserie zulasten einer Patientin der Unikliniken ist eine damalige Krankenschwester (51) am Freitag vor dem Landgericht beinahe zusammengebrochen. Weil in diesem Berufungsprozess gegen einen früheren Schuldspruch des Amtsgerichts erneut Zeugen fehlten, also eine Fortsetzung der Verhandlung nötig gewesen wäre, gab die Angeklagte an, sie halte die Prozessbelastung “nicht mehr aus“. Obwohl sie stets ihre Unschuld beteuert hatte, stimmte sie nur aus diesem Grund der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 400 Euro zu.