Krankenhäuser in Düsseldorf Sana will in Benrath Betten reaktivieren

Das St. Martinus Krankenhaus gibt hingegen an, dass es für eine Umverteilung der Krankenhausbehandlungen gut gerüstet ist. Die genaue Zahl hinzukommender Patienten könne zwar noch nicht abgeschätzt werden, aber es werde mit einem Anstieg in einem handhabbaren Rahmen gerechnet. „Auch wenn Wartezeiten in Krankenhäusern manchmal unvermeidlich sind, gewährleistet unser Priorisierungssystem, dass dringende Behandlungen bevorzugt durchgeführt werden“, so die Sprecherin. Zu den Mitarbeitern der schließenden Krankenhäuser heißt es: „Gerne übernehmen wir qualifiziertes Personal. Es handelt sich nicht nur um eine Chance, unser Team zu verstärken, sondern auch darum, den betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven zu bieten.“ Ein Zulauf sei durchaus möglich und erwünscht.