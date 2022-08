Krankenhausreform in Düsseldorf : „Kliniken müssen neu gedacht werden“

Krankenhausreform in Düsseldorf

In Düsseldorf betreibt der Sana-Konzern Häuser in Gerresheim und Benrath. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Kliniken müssten mehr kooperieren und auf Digitalisierung setzen, um zukunftsfähig zu sein, sagt der Sana-Regionalgeschäftsführer. Mit der Krankenhausreform NRW will die Landesregierung die Krankenhauslandschaft umstrukturieren.

Die Kliniken in Düsseldorf stehen wie die im ganzen Land vor einem gravierenden Umbruch. Mit dem Krankenhausplan NRW will die Landesregierung die Kliniklandschaft umstrukturieren, weg von der Bettenzahl als einziger Planungsgröße und hin zu mehr Qualität, zu mehr Kooperation unter Kliniken und zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten und zu mehr Zentralisierung und Spezialisierung.

Alle Kliniken müssten neue Wege einschlagen, um sich aus dieser Situation zu befreien, Arbeitsplätze zu sichern und die Versorgung der Patienten zu sichern, meint Christian Engler. Krankenhäuser müssten neu gedacht werden. „Das Konzept, Gesundheit durch flächendeckende Früherkennung zu erhalten, statt hauptsächlich auf Krankheiten zu reagieren, wird innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahren Alltag“, ist er sicher. Die Schwierigkeit liege heute darin, das Denken, dass man eine Gesundheitsversorgung brauche, zu reformieren, meint Engler, der für acht Sana Kliniken in NRW verantwortlich und zugleich Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privatkliniken NRW e.V. ist. Wer in Zukunft eine gute Gesundheitsversorgung anbieten möchte, der müsse aber schon heute in Kooperationen, Vernetzungen und Digitalisierungen investieren. Das wird auch innerhalb der Sana-Häuser immer verstärkter umgesetzt.