Düsseldorf: Krankenbeförderungsdienste haben Ärger mit Halteverbotszonen

Krankenbeförderungsdienste : Immer Ärger mit den Halteverbotszonen in Düsseldorf

Halteverbotsschilder an einer Straße (Symbolbild). Foto: dpa, loe

Düsseldorf Wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht allein zur Arztpraxis kommen, hilft der Krankenbeförderungsdienst. Weil die in Wohnungsnähe der Patienten jedoch meist keine Parkplätze finden, gibt es immer wieder Ärger mit dem Ordnungsamt.

„Sie bekommen das Bußgeld, weil das hier absolutes Halteverbot ist“, sagt ein Politesse an der Friedrichstraße nahe Graf-Adolf-Platz zu einem Fahrer, der in einem Krankenbeförderungsfahrzeug sitzt.

„Der Patient wohnt direkt hier im zweiten Stock. Er kann nicht laufen. Wie soll ich ihn sonst schnellstmöglich zum Fahrzeug bringen? Es gibt hier nirgendwo Haltemöglichkeiten.“

„Aber hier ist Halteverbot. Hier darf man nicht stehen. Also kriegen sie ein Bußgeld“, sagt die Politesse und drückt dem Fahrer einen Zettel in die Hand. Ein Einzelfall ist das nicht. „Wir müssen leider sehr oft mit den Ordnungshütern diskutieren, weil wir an der falschen Stelle stehen.

Aber oft geht das einfach nicht anders“, sagt Amin El Fatmi, stellvertretender Geschäftsführer vom DBK Beförderungsdienst in Düsseldorf. Medizinische Fahrdienste springen etwa dann ein, wenn ein Mensch nach einem schweren Unfall kaum laufen kann, wenn Alzheimer die Körperkoordination unmöglich macht oder wenn die Nieren so kaputt sind, dass ein Patient kaum Kraft hat, um sich zu rühren. Sie kommen mit Transportwagen zur Wohnung oder ans Krankenhaus, holen den Patienten ab, bringen ihn zur Arztpraxis und umgekehrt. Es sind die wichtigsten Wege, die sich mit diesem Angebot bewerkstelligen lassen.

„Für uns ist es oft alles andere als leicht, unseren Job zu machen“, sagt El Fatmi. „Wir kriegen sehr häufig Bußgelder, weil wir in zweiter Reihe oder auch mal im Halteverbot stehen müssen. Aber das lässt sich mit gehunfähigen Patienten oft nicht anders machen.“ Der Grund: Wohnen Patienten im Mehrfamilienhaus und vielleicht auch noch in einem Stockwerk weiter oben, versucht der Transportdienst den Weg zum Auto so kurz wie möglich zu halten.

„Man kann mit gehunfähigen Patienten, die vielleicht noch Schmerzen haben, keine langen Wege zurücklegen“, sagt El Fatmi. „Hinzu kommt, dass wir sie in speziellen Stühlen durch die Treppenhäuser tragen, die haben aber nur sehr kleine Räder. Man kann sie keine langen Strecken schieben.“

Allein in Düsseldorf dürfte es laut Fatmis Schätzungen über 120 Fahrzeuge geben, die von diesem Problem betroffen sind. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, auch nicht zu der Anzahl der Fahrten, die Krankenbeförderer jede Woche leisten.

Tom Lausberg, der Geschäftsführer des Beförderers Viamed24 in Düsseldorf schätzt jedoch, dass eines seiner Autos pro Tag zehn bis 15 Fahrten unternimmt. „Wir sind deshalb stark auf die Kulanz der Ordnungshüter angewiesen“, sagt Lausberg. „Aber es gibt eben doch immer wieder Diskussionen. Meistens versuchen wir zu tricksen. Ein Fahrer bleibt im Auto im Halteverbot sitzen, der andere holt den Patienten. Aber optimal ist das nicht. Man muss den Patienten ja mit möglichst viel Ruhe begegnen, das ist in einer solchen Situation schwierig.“

Eine Lösung hat sich Lausberg schon überlegt: „Es wäre viel besser, wenn man vor Arztpraxen und Krankenhäusern einfach Haltebuchten mit Sondergenehmigung für medizinische Beförderer einrichten würde.“ Denn vor allem überall dort, wo Arztpraxen an Hauptstraßen liegen, hätten die Dienstleister große Probleme. Die Friedrichstraße sei so eine schwierige Zone.

Auch Fatmi hat ein Beispiel, das den Fahrdiensten besonders zu schaffen macht: „An der Jacobistraße, die sehr stark befahren ist, ist ein großes Dialysezentrum im 2. Stock. Zu Stoßzeiten stehen dort mehr als zehn Krankenbeförderer im Halteverbot und auf der Straße, weil es einfach nicht anders geht.“ Laut dem stellvertretenden Geschäftsführer von DBK habe es dort einmal drei Haltebuchten für Beförderer gegeben. Wegen einer großen Baustelle sei jedoch nur noch eine übrig. „Und die Baustelle erschwert es uns, irgendwo zu halten. Ich verstehe nicht, wieso die Stadt an solchen medizinisch wichtigen Versorgungspunkten keine Rücksicht auf uns nimmt.“

Auf Anfrage unserer Redaktion gab der Stadtsprecher keine Antwort darauf, warum an der Jacobistraße keine Ausweichmöglichkeiten für medizinische Beförderer geschaffen wurden. Auch auf die Frage, warum an entsprechenden medizinischen Knotenpunkten nicht spezielle Haltezonen eingerichtet werden, blieb eine Antwort aus. Nur darauf, warum es keine kostenlosen Haltemöglichkeiten für die Beförderer gibt, kam Folgendes schriftlich zurück: „Für den Transport von kranken oder verletzten Personen durch die Feuerwehr oder Hilfsorganisationen im Notdienst ist keine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Die von Privaten betriebenen Krankentransporte benötigen für Ihre Tätigkeit eine Ausnahmegenehmigung. Diese gelten je für ein Jahr und berechtigen zum Parken in bewirtschafteten Zonen und im eingeschränkten Haltverbot.“

Die Genehmigungen kosten allerdings 120 Euro pro Fahrzeug und Jahr. Bei zehn Fahrzeugen muss ein Beförderungsdienst also 1200 Euro bezahlen. „Das ist für uns einfach zu teuer“, sagt Fatmi. Manche Fahrdienste umgehen das Problem, indem sie nur eine bestimmte Anzahl der Fahrzeuge mit einer solchen Genehmigung ausstatten. „Wir haben diese Sondergenehmigung für drei unserer Fahrzeuge gekauft“, sagt ein Mitarbeiter vom mobilen Pflegedienst „Mobile Pflege 24“ in Düsseldorf. „Für alle Fahrzeuge wäre uns das einfach zu teuer.“