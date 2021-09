Projekt in Düsseldorf : Kostenloses W-Lan soll Geflüchtete besser integrieren

W-Lan-Verbindung auf einem Smartphone. Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf will in allen Unterkünften für Flüchtlinge und Wohnungslose einen leistungsstarken Zugang ins Netz schaffen. Bürgerstiftung Düsseldorf und Freifunker unterstützen das Projekt.

Die Stadt wird sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose mit einem leistungsstarken und kostenlosen W-Lan ausstatten. Unterstützt wird sie dabei von der Bürgerstiftung Düsseldorf und den Freifunkern, die sich ehrenamtlich engagieren. Auch das Land stellt Geld für die Ausbaupläne bereit.

„Es geht um Bildung und um mehr gesellschaftliche Teilhabe“, sagte Miriam Koch, Leiterin des Integrationsamtes, am Dienstag in der städtischen Unterkunft an der Völklinger Straße. Unter anderem sollen die Schulkinder und Auszubildenden unter den Geflüchteten von dem Projekt profitieren. Denn Homeschooling oder digital zu bearbeitende Hausaufgaben stellen diese Heranwachsenden bislang vor enorme Hürden.

„Es dominieren provisorische Lösungen, bei denen es einen Zugang ins Netz nur in zwei Meter Entfernung zur Heimverwaltung gibt, nicht aber in den Wohnungen der Geflüchteten“, sagt Petra Berghaus, die sich für die Stadt um derzeit 23 Unterkünfte kümmert. Ausgespart vom besseren Netzzugang bleiben Standorte, die bald schließen, weil beispielsweise Mietverträge auslaufen. Profitieren werden rund 3000 Zufluchtsuchende sowie – allerdings erst in einem zweiten Schritt – rund 1400 Wohnungslose.

Der Ausbau startet in jenen Heimen, in denen die Helfer an eine bestehende technische Infrastruktur wie bereits verlegte Kabel anknüpfen können. Für drei dieser Standorte, darunter die Völklinger Straße, stellt die Bürgerstiftung 25.000 Euro bereit. Die Stadt – in einigen Fällen auch die Bezirksvertretungen – haben diese Summe auf 75.000 Euro aufgestockt.

Wie viel Euro die Komplett-Ausstattung aller Heime bis Ende nächsten Jahres kostet, kann Koch noch nicht beziffern. „Das hängt immer an den technischen Voraussetzungen vor Ort“, sagt sie.