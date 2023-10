Museum in Düsseldorf Kosten für Schumann-Haus steigen erneut – um knapp eine Million Euro

Besucher sollen zukünftig in dem als Denkmal eingetragenen Wohnhaus und in einem in Holzbauweise errichteten Anbau mehr über das Leben des Musikerehepaares Clara und Robert Schumann erfahren. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Komponisten der Romantik, sie war ebenfalls Komponistin und außerdem Pianistin. Die beiden lebten mit ihren Kindern von 1852 an an der Bilker Straße.