Demo in Düsseldorf : Caranvan-Korso für Campen mit Abstand

Am Samstag fuhren die Wohnmobile als Korso durch die Stadt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Aus ganz Deutschland reisten Besitzer von Wohnmobilen an, um in der Landeshauptstadt auf ihre Situation aufmerksam zu machen. 300 hatten sich laut Veranstaltern angemeldet. Von der Polizei zugelassen wurden 110 Caranvans und Autos mit Wohnwagen.

Ein Anblick wie die Vorbereitung auf den Caravan Salon Düsseldorf: 130 Wohnmobile und Autos mit einem Wohnwagen im Schlepptau unterschiedlichster Größe und Formen aus dem gesamten Bundesgebiet standen auf dem Messeparkplatz P1. Doch ihre nächste Fahrt sollte nicht in die Messehallen führen, um dort in den nächsten Tagen ausgestellt und besichtigt zu werden. Vielmehr ging es den Inhabern der Reisemobile darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. „Diverse Caravaning-Institutionen und Verbände haben an die Politik und verantwortliche Einrichtungen Schreiben geschickt, um bei möglichen Lockerungen in den Corona-Schutzverordnungen zumindest die Berücksichtigung unserer mobilen Freizeitform zu erreichen“, erläutert Korso-Mitinitiator Jan Kirschner. „Allen Schreiben wurde wenig Beachtung geschenkt. Und wenn man unsere Stimme nicht hört, dann müssen wir uns sichtbar machen.“

Aus diesem Grund fuhren sie als angemeldete und von den Ordnungsbehörden genehmigte Demonstration als „Caravan Corso“ quer durch Düsseldorf. Dabei kam der Reisemobil-Lindwurm, zu dem Camper aus bis zu 700 Kilometern Entfernung angereist waren, auch an der Haroldstraße am Sitz des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet vorbei. „Wir haben Herrn Laschet zu uns auf den Messeparkplatz eingeladen, um Stellung zu nehmen. Leider hat er abgesagt“, so Kirschner. Er hatte bei der Polizei 150 Fahrzeuge angemeldet. 110 wurden genehmigt. Schließlich bildeten 120 Campmobile den knapp 1,5 Kilometer langen Umzug. „Es sind spontan noch 20 vorher bei uns nicht angemeldete Fahrzeuge zum Treffpunkt gekommen. Wir durften dann noch zehn weitere Camper mit in den Korso nehmen“, erläutert Kirschner. „Wir hatten mehr als 300 Anmeldungen vorliegen, hätten also einen mehr als doppelt so langen Zug hinbekommen“.

Für Kirschner und seine Korso-Mitorganisatoren Daniel Gansen und Sascha Bündgen der Beweis, dass ihre Initiative von vielen Campern mitgetragen wird. So hat die vor knapp vier Wochen von ihnen gegründete Facebook-Gruppe „Campen mit Abstand“ bereits 3534 Mitglieder. „Wir sind keine Corona-Leugner, Alu-Hüte-Träger, sind weder links noch rechts. Wir verstehen einfach nicht, warum die Campingplätze im November für Tourismuscamper dicht gemacht worden sind. Die Dauercamper auf den Plätzen dürfen ihrem Freizeitvergnügen nachgehen“, ärgert sich Kirschner. „Tatsächlich wurde im Laufe der Pandemie sehr deutlich, dass Caravaning, der Urlaub, die Freizeit mit Wohnwagen und Wohnmobil auf Reisemobil-Stellplätzen und Campingplätzen, die Tourismusform ist, die alle Anforderungen an pandemie-resistente Maßnahmen entsprechen. Ein Campingplatz ist kein Corona-Hotspot.“

Dabei kämpft er nicht nur für seine Freizeit, sondern auch für das Überleben von Campingplätzen. „Campingplatzbetreiber haben keine Einnahmen. Wenn ihnen jetzt auch noch das Ostergeschäft wegbricht, dann sind sie fertig“, meint Kirschner. „Über die Camping-Touristikbranche redet kein Mensch.“ Als der Korso nach seiner von der Polizei begleiteten Fahrt wieder an der Messe angekommen war, gab es keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Jetzt wartet das Orga-Trio die Resonanz auf die erste große Camper-Aktion ab. „Wir beobachten, worüber die nächste Corona-Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März diskutiert“, sagt Kirschner. „Uns würde es im ersten Schritt schon reichen, wenn die Campingplätze mit 50 Prozent Auslastung wieder öffnen dürfen.“ Falls nicht, liegen die Pläne für kommende Aktionen schon in der Schublade. „Wir warten auf die Zusage für einen Camper-Korso in Berlin am 17. April. München und Hannover liegen bei mir auf dem Schreibtisch“, verrät Kirschner. „Wir geben nicht auf. Wenn sich nichts ändert, machen wir weiter. Wir haben ja auch schon Fragen wann wir nach Süddeutschland oder nach Niedersachsen kommen.“