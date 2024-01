Heinrich-Hertz und Werner-von-Siemens Düsseldorfer Berufskolleg und Realschule verkünden Zusammenarbeit

Ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit sei auch der Austausch der Lehrer beider Schulen. „Herr Armbrüster weiß sehr genau, was unsere Schülerinnen und Schüler am Heinrich-Hertz-Berufskolleg erwartet und kann sie so besser beraten“, so Werner-von-Siemens-Schulleiter Alexander Schrimpf. Das habe sich beim Labortag gezeigt, bestätigt Armbrüster: „Die Schüler haben gemerkt: Man muss ganz schön viel rechnen – das sieht unser Lehrplan eigentlich so gar nicht vor. Dann haben wir einfach eine Einheit gemacht zur Berechnung chemischer Reaktionen.“