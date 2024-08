Kooperation mit Breidenbacher Hof Nachwuchsköche servieren Haute-Cuisine im Café Grenzenlos

Dass es im Bilker Café Grenzenlos ein ordentliches Mittagessen zu einem fairen Preis gibt, dürfte nichts Neues sein. Noch bis zum 16. August aber bietet das Café einen ganz besonderen Mittagstisch an. Denn bis dahin haben zwei Köche aus dem Luxushotel Breidenbacher Hof das Zepter in der Küche in der Hand. Bereits seit Ende Juli kochen Romiko Glondi, frisch ausgelernter Koch, und Ben Kunze, Koch-Auszubildender im zweiten Lehrjahr, im Café Grenzenlos. Und das mit großem Erfolg.