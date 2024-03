Schule in Düsseldorf Die Sana-Kliniken unterstützen Schüler bei der Berufsfindung

Ziel der Kooperation ist es, Schülern ab Klasse 8 berufsfindende Praxis – von einem Berufserkundungstag bis zu zwei- oder dreiwöchigen Schülerbetriebspraktika – anzubieten, sodass sie einen besseren Einblick in die Berufswelt erhalten. „Sie können bei uns in vielen Bereichen ein Praktikum machen – von der IT über die Pflege, Technik bis hin zur Verwaltung, um nur einige Beispiele zu nennen, und so mögliche Ausbildungsberufe besser kennenlernen“, sagt Praxiskoordinator Eiber. Dieses Engagement war schon erfolgreich: Erste Bewerbungen für ein Praktikum sind bereits eingegangen.