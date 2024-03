Urteil in Düsseldorf Staat soll für abgesagtes Andrea-Berg-Konzert zahlen - Urteil gefallen

Das Land NRW wird für ein ausgefallenes Konzert von Schlager-Star Andrea Berg sowie für eine ebenfalls abgesagte Veranstaltungsreihe „Winter am Rhein“ in Düsseldorf keine Zahlungen an eine Veranstaltungsfirma leisten müssen. So hat jetzt das Verwaltungsgericht entschieden – und hat damit laut einer Gerichtssprecherin die Klage der Sylter Event-Agentur in vollem Umfang abgewiesen.