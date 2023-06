Flüchtlingshilfe in Düsseldorf Welcome Points werden zu „Interkulturellen Zentren“

Die Welcome Points in Düsseldorf sind zentrale Anlaufstelle in den Stadtbezirken, in denen Flüchtlinge erste Unterstützung finden, wo die Fragen der Anwohner beantwortet und ehrenamtliche Hilfe koordiniert werden. Nun sollen diese weiterentwickelt werden. Seit 2015 wurden die Welcome Points etabliert, nach der Bildung des Amtes für Migration und Integration 2018 wurde die Zusammenarbeit der Welcome Points intensiviert.