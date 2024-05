Geplanter Neubau Kritik am künftigen Gesundheitscampus

Christian Zaum, der als städtischer Spitzenbeamter die Bereiche Gesundheit und Wirtschaft verantwortet, kann verstehen, dass die abgespeckten Pläne Nachfragen auslösen. „Aber ich halte das veränderte Konzept für gut, realistisch und angemessen“, sagt er. Denn das Grundstück biete mit seinen 19.000 Quadratmetern nicht den Raum für einen Campus, wie er beispielsweise in Bochum in Nähe der Universität entstanden sei. „Wir haben an der Moskauer Straße 19.000 Quadratmeter zur Verfügung, etwa 12.000 davon entfallen auf das neue Gesundheitsamt, 2500 auf das Stundenten- und Azubiwohnen und noch einmal 800 auf die Betriebskita.“ Übrig blieben gut 4000 Quadratmeter. Und die reichten weder für ein medizinisches Versorgungszentrum noch für Unternehmensansiedlungen. „Wir wollen dort unter anderem die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen ansiedeln, die bereits Interesse bekundet hat, und halten das für eine sehr gute Ergänzung“, meint Zaum. Für einen Campus, wie er einmal angedacht worden sei, benötige man schlicht mehr Fläche. Doch wo gebe es in der City ein Grundstück mit 40.000 Quadratmetern und wie hoch wären dort die Kosten für die Entwicklung, fragt der Dezernent. Zaums These: Wer das Projekt an der Kölner Straße verwerfe, gebe eine konkrete Chance aus der Hand, ohne zu wissen, wie lange er auf irgendeine erhoffte große Lösung warten müsse.