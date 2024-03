Landgericht Düsseldorf Mit Gipsarm auf Mitarbeiter des Flughafens eingeprügelt?

Sich in einem Flughafengebäude zu prügeln – „so etwas macht man einfach nicht“. Das betonte ausgerechnet ein Mann, der wegen eines Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vom Amtsgericht zu 13.800 Euro Strafe verurteilt worden war. Am Airport soll er sich im Juni 2021 vor dem Abflug in den Irak eine Prügelei mit einem Mitarbeiter am Schalter geliefert haben. Im Streit um den Corona-Impfstatus des Passagiers (35) war es zum Disput gekommen, bei dem der Angeklagte mit seinem damals eingegipsten Arm zwei Mal auf den Supervisor eingeschlagen haben soll. In der Berufung gegen dieses Urteil hat er am Landgericht versichert, er sei zwar „sauer“ gewesen, aber geprügelt habe er nicht.