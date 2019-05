Ausstellung in Düsseldorf : Konrad-Adenauer-Platz 1 - vom Postamt zum Kulturzentrum

Düsseldorf Das Postamt 1 am Konrad-Adenauer-Platz in Düsseldorf war bei seiner Eröffnung Anfang der 90er-Jahre das größte in Westdeutschland. Jetzt wird der Bereich zu einem Kulturhotspot umgebaut. Eine Ausstellung zeigt die Geschichte des Areals.

Vom wilhelminisch geprägten Bahnhofsvorplatz zum Parkplatz bis hin zum modernen großen Postgebäude: Das Areal am Konrad-Adenauer-Platz 1 hat eine wechselvolle Baugeschichte durchlebt. Und nun steht es erneut vor einem großen Wendepunkt.

Auf der Fläche entsteht ein neues Kulturzentrum für die Landeshauptstadt, das KAP1. Das neue Zuhause für eine größere und modernere Zentralbibliothek, für eine neue Bühne des FFT - Forum Freies Theater sowie für eine Dauerausstellung des Theatermuseums.

Die Ausstellung "Vom Postamt zum Kulturhotspot - der Konrad-Adenauer-Platz 1 und seine Geschichte" im Düsseldorfer Rathaus beleuchtet noch bis zum 31. Mai mit historischen Bildern ab 1900, Aufnahmen aus der jüngsten Zeit und Animationen zur Zukunft des KAP1 die bewegte Geschichte des Areals.

Der heutige Konrad-Adenauer-Platz hieß bis 1967 Wilhelmplatz, benannt nach Kaiser Wilhelm I. Der Vorplatz des Hauptbahnhofs war von allen Seiten von Gebäuden im historistischen Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts eingefasst. Auf der Nordseite befand sich das Kaiserliche Postamt, das in mehreren Etappen von 1897 bis 1912 erbaut wurde.

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg blieben zahlreiche Ruinen oder schwerbeschädigte Häuser erst einmal stehen und wurden teils notdürftig wiederhergerichtet. So auch die Hauptpost, von deren Fassade in Richtung Kurfürstenstraße und Wilhelmplatz nur noch Fenstereinfassungen im Erdgeschoss erhalten waren.

Nach und nach verschwanden alle Wohn- und Geschäftshäuser, das Hotelgebäude und schließlich 1978 auch das Postamt 1. Zunächst wurde die dadurch entstehende Freifläche als Parkplatz und als Straßenbahnwendeschleife genutzt.

Seit den frühen 1960er-Jahren gab es seitens der Bundespost Überlegungen, wie sie an dem Standort Konrad-Adenauer-Platz 1 den veränderten Anforderungen des Brief- und Paketumschlags gerecht werden könnte. Schließlich erfolgte ein städtebaulicher Wettbewerb, den das Düsseldorfer Architektenbüro "Vogt & Partner" gewann.

Planung und Realisierung des Postamtes 1 dauerte von 1980 bis 1991. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war es hinsichtlich der Zuständigkeit (Düsseldorf, Erkrath, Meerbusch) das größte Postamt Westdeutschlands.

Seit Frühjahr 2018 wird nun an dem nächsten großen Wandel auf dem Areal gearbeitet: Der Konrad-Adenauer-Platz 1 wird zum Kulturhotspot umgebaut, zum sogenannten "KAP1" (Abkürzung für die Adresse Konrad-Adenauer-Platz 1).

Auf insgesamt rund 25.000 Quadratmetern Nutzfläche wird unter anderem eine moderne Zentralbibliothek mit erheblich mehr Besucherarbeitsplätzen und einer optimierten Erreichbarkeit realisiert.

Für Düsseldorfs Kulturleben ist zudem die universell und flexibel nutzbare Spielstätte für den Theater- und Probenbetrieb des FFT Juta und FFT Kammerspiele von großer Bedeutung. Zudem wird das Theatermuseum Platz in den Räumlichkeiten am Konrad-Adenauer-Platz finden.

Stadt und Vermieter - das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein (VZN) - planen, dass alle Arbeiten bis Ende 2020/Anfang 2021 abgeschlossen sein werden.

