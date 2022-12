Gericht in Düsseldorf Kompromiss im Biergartenstreit in Sicht

Düsseldorf · Nach der Flut an Anwohner-Anzeigen gegen die D-Schänke ordnet eine Richterin jetzt die Prüfung einer Mediation an. Das Amtsgericht Düsseldorf hatte zuvor in fünf Verfahren, die gegen den Wirt angestrengt wurden, zu entscheiden.

15.12.2022, 15:32 Uhr

Wirt Thomas Demske (l.) und Verpächter Heinz Meuser können sich die vielen Anzeigen und Beschwerden von Anwohnern nicht erklären. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Wulf Kannegießer