Bauprojekt in Düsseldorf Kompromiss beim Umbau der SMS-Zentrale

Es gibt einen Kompromiss für den Umbau der SMS-Zentrale an der Eduard-Schloemann-Straße in Düsseltal. Der Anbau neben dem Bestandsbau soll nun drei Etagen niedriger ausfallen als zunächst vorgesehen. Diesen Vorschlag präsentierte die Stadtverwaltung an diesem Mittwoch dem Planungsausschuss. Damit wird dem Investor vor dem Jahreswechsel ein positives Signal gegeben, dass die von ihm beabsichtigte Transformation von Büroraum in Wohnungen willkommen ist.