In einem Jahr wird gewählt Der Termin für die Kommunalwahl in Düsseldorf steht fest

Seit Mittwochmorgen steht der genaue Termin für die Kommunalwahl im nächsten Jahr fest. Am Samstag, 14. September, werden die Düsseldorfer zum Gang an die Wahlurne aufgerufen sein. Festgelegt hat das jetzt NRW-Innenminister Herbert Reul. Zudem soll eine mögliche Stichwahl um die Kandidatur des Oberbürgermeisters zwei Wochen später am 28. September stattfinden (wenn zuvor kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreicht hat). An diesem Tag wird auch die Bundestagswahl sein.