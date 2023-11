Pläne in Düsseldorf Kommt eine zweite Unterkunft für Flüchtlinge in Golzheim?

Exklusiv | Düsseldorf · Die Stadt Düsseldorf verhandelt über die Anmietung der alten LEG-Zentrale in Golzheim. Wie viele Flüchtlinge dort wohnen können, ist noch unklar. Am Donnerstag ist der Info-Abend für die Einrichtung an der Schwannstraße. Dort sollen bis zu 640 Flüchtlinge unterkommen.

16.11.2023 , 10:44 Uhr

An der Hans-Böckler-Straße 38 befand sich bis voriges Jahr die LEG-Zentrale. Das Unternehmen ist zum Flughafen umgezogen. Foto: dpa