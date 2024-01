Immer mehr Corona- und Grippe-Fälle Kommt die Maskenpflicht in Düsseldorfer Kliniken zurück?

Von Semiha Ünlü

Kranke Familienangehörige, Freunde oder Kollegen: In Düsseldorf leiden aktuell viele Menschen an Atemwegsinfektionen, an Corona oder Grippe. Das spürt man auch an den Krankenhäusern. „Personalausfälle wegen Corona und Grippe gibt es auch bei uns, sie spiegeln vermutlich die Situation in der Stadt wider“, sagt eine Sprecherin des Evangelischen Krankenhauses (EVK). Ist es wieder Zeit, die Maskenpflicht in Krankenhäusern einzuführen, um eine Verbreitung zu verhindern?