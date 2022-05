Kommentar zu neuen Rheinbahn-Zügen : Das war erst der Anfang

Meinung Düsseldorf Am Montag hat die Rheinbahn mit dem HF6 die neuen Stadtbahnen vorgestellt. Warum das nur ein erster Schritt bei der Modernisierung des Verkehrsbetriebes bleiben kann.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Endlich kommen die Rheinbahn-Fahrgäste in den Genuss der ersten neuen Stadtbahnen. Wer einmal in einer modernen Bahn vom Typ HF6 saß, bekommt allerdings um so schmerzlicher vor Augen geführt, dass der Großteil der Stadtbahn-Flotte noch immer aus den 1980er und gar 1970er Jahren stammt – ein Oldtimer-Nahverkehr. Es wird noch Jahre dauern, bis sich das durch den HF6 und den schon bestellten Nachfolger HFX geändert hat. Dann wird Düsseldorfs Flotte im 21. Jahrhundert ankommen.