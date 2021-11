Krisenbewältigung in Düsseldorf : Ja, ist denn noch immer Corona?

Meinung Düsseldorf Die vierte Corona-Welle stellt manche Veranstalter vor große Probleme. Düsseldorf Tourismus wirkt wie ein Murmeltier, das sich am liebsten verkriechen würde.

In Bayern sind die Weihnachtsmärkte abgesagt, und auch in unseren Breiten segeln die Ankündigungen zahlreicher Veranstaltungen nach und nach in den Papierkorb. Die explodierenden Infektionszahlen machen uns seit gut einer Woche klar, dass wir die vierte Welle der Pandemie dramatisch unterschätzt haben. Vor allem die verantwortlichen Politiker müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, die Warnungen der Experten nicht ernst genug genommen zu haben. Ja, ist denn noch immer Corona? Das haben viele so nicht gesagt, aber sie haben so verschlafen agiert.