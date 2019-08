Gelbphase : Straßenverkehr hat nicht nur Räder

Meinung Düsseldorf Kolumne Fußgänger bewegen sich oft so sorglos durch die Stadt, als hätten sie mit dem Rest der Welt gar nichts zu tun. Das ist gefährlich, findet unsere Autorin.

Im Auto vor mir trat der Fahrer auf die Bremse. Und ich natürlich auch. Was mich zum Stillstand auf den Schienen brachte, wo glücklicherweise ein Bahnfahrer weit nach vorn sah und den Zug, mit dem er gerade an der Steinstraße angefahren war, laut klingelnd wieder zum Stehen brachte. Hinter mir ging noch ein Autofahrer in die Eisen, für ihn zeigte bereits die Ampel wieder rot, und wenn hinter ihm noch ein Fahrzeug gewesen wäre, hätte es vermutlich einen Auffahrunfall gegeben. Vor Schreck und vielleicht auch ein bisschen wütend haben beide wild gehupt, die junge Frau hat davon nichts bemerkt.

Im Auto warten wir sogar mitten in der Nacht auf einer gottverlassenen Kreuzung an einer roten Ampel, zu Fuß huschen wir gern selbst im Berufsverkehr mal eben schnell noch rüber, wenn wir es eilig haben. Oder gerade was anderes im Sinn. Da brauchen wir nicht mal Kopfhörer. Als Fußgänger können wir uns darauf verlassen, dass das Bei-Rot-Gehen uns maximal fünf Euro kostet, wenn ein Polizist es sieht. Und dass jeder Auto- oder Radfahrer bei Verstand uns auf jeden Fall mit einer Vollbremsung schützen wird, auch ohne vorher in den Rückspiegel zu schauen. Als Fußgänger ist man schließlich das schwächste Glied auf der Straße, da kann man ja ein bisschen Toleranz schon erwarten.