Landgericht Düsseldorf „Koks-Opa“ schmuggelte zehn Kilo Kokain nach Deutschland

Düsseldorf · Aus dem Brasilien-Urlaub eingereist, fiel der Mann am Zoll auf und gestand den Schmuggel. Er dachte, er solle für seine Freunde nur drei Kilo Amphetamine mitnehmen und setzte sich mit einem präparierten Koffer in den Flieger. Was ihm diese Beteuerungen vor dem Landgericht Düsseldorf nun nützten.

21.09.2023, 14:10 Uhr

Der Angeklagte wird vor Gericht von Georg Leber vertreten. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer

Auch mit 69 Jahren kann man weit weg sein von Altersweisheit. Das zeigt das Beispiel eines niederländischen Rentners, gegen den ein Drogenprozess vor dem Landgericht gestartet wurde. Als Kokain-Kurier aus Brasilien war er im Juli über die Schweiz mit zehn Kilogramm Kokain im Koffer am Düsseldorfer Flughafen aus dem Verkehr gezogen worden. Als Angeklagter hat der Koks-Opa alle Vorwürfe rundum zugegeben, nannte auch Details. Demnach sei der ledige Senior mit etlichen Enkelkindern nur aus Liebe zum Drogenschmuggler geworden.