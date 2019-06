Flughafen Düsseldorf : „Die Mitarbeiter werden verheizt“

Düsseldorf Die Gewerkschaft Verdi macht die geringe Personalausstattung für das Koffer-Chaos am Flughafen verantwortlich.

Pro Flugzeug 100 bis 200 Koffer, teils auch mehr, mit einem Gewicht bis zu 20 Kilogramm müssen per Hand im Gepäckraum des Flugzeugs auf das Förderband gelegt, dann an dessen Ende von einem weiteren Mitarbeiter auf den Gepäckwagen und an der Gepäckausgabe wieder zurück auf ein Band gehievt werden. Wer am Flughafen für das Gepäck-Handling zuständig ist, hat einen Knochenjob.

Für die massiven Verspätungen der Koffer-Ausgabe am vergangenen Freitag macht die Gewerkschaft Verdi die Personalplanung der zuständigen Gesellschaften Aviapartner und Acciona verantwortlich. „Die Gepäckabfertigung am Flughafen war früher mal öffentlicher Dienst, doch jetzt machen das private Anbieter“, erklärt Marvin Reschinsky, Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Verkehr im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. „Und die planen mit deutlich zu wenig Personal.“ So sei auch zu erklären, warum die Reisenden am Freitagabend teils weit über eine Stunde auf ihr Gepäck warten mussten. Dabei ist das nicht das erste Mal in diesem Monat, dass sich aufgrund verspätet gelandeter Flüge die Gepäckausgabe massiv verzögert. Bereits in der Nacht zum Dienstag, dem 4. Juni, seien 20 Maschinen nach 23 Uhr gelandet. Auch in diesem Fall mussten die Passagiere teils über eine Stunde auf ihr Gepäck warten.

Info Späte Kofferausgabe, genervte Fluggäste Die Situation Am Freitagabend kamen nach 23 Uhr kurz nacheinander fünf Flüge an. Dadurch kam es zu Engpässen bei der Gepäckabfertigung. Passagiere mussten teilweise über eine Stunde auf ihre Koffer warten. Die Sommersaison Während der Hauptreisesaison unterstützt der Flughafen die Gepäckabfertigung mit eigenem Personal. Die Konsequenzen Einige Fluglinien drängen nach dem Vorfall vom vergangenen Freitag jetzt bei den für die Gepäckabwicklung zuständigen Firmen darauf, dass künftig bei ähnlichen Situationen ad hoc Personal aufgestockt werden kann.

„Es kann in solchen Situationen bei einer Überauslastung des Personals gegebenenfalls zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Gepäckabfertigung kommen, die wir natürlich bedauern“, erklärt Laura Karsten, Sprecherin von Eurowings. „Es liegt sowohl im Inte­resse von Eurowings als auch vom Flughafen, dass Passagieren zeitnah ihr Gepäck ausgehändigt werden kann.“

Ein Flughafensprecher bedauerte den Vorfall vom vergangenen Freitagabend ebenfalls. „Das entspricht nicht unserem eigenen Anspruch in Sachen Servicequalität und unserem gemeinsamen Leistungsverständnis“, so Christian Hinkel, Sprecher des Flughafens. Er wies aber auch darauf hin, dass für die Gepäckabfertigung Unternehmen im Auftrag der Fluggesellschaften agieren. Im konkreten Fall ist das nach Angaben von Eurowings das Unternehmen Aviapartner gewesen. Doch dieses war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Die von den Airlines für die Gepäckentladung beauftragten Dienstleistungsunternehmen waren auch am Freitag bemüht, die Flugzeuge schnellstmöglich abzufertigen und den Reisenden zeitnah ihr Gepäck zu übergeben“, so Hinkel weiter. Kämen aber, wie das am Freitag der Fall war, mehrere Spätflüge fast zeitgleich an, sei „eine Personaldisposition für die Abfertiger nachvollziehbarerweise schwierig“.

Während der Hauptreisezeit setze der Flughafen zur Unterstützung der Gepäckabfertigung jedoch zusätzliches eigenes Personal ein, „um bei einigen Prozessen zu unterstützen. Die Kollegen konnten in diesem speziellen Fall zu später Stunde so kurzfristig allerdings nicht aushelfen“, so Hinkel.

Auch die Passagiere von zwei Condor-Flügen waren am Freitagabend von der verspäteten Gepäckausgabe betroffen. Die Airline habe jedoch bereits mit den Gepäck-Dienstleistern gesprochen, damit in solchen Fällen das Personal ad hoc aufgestockt werden kann, erklärte eine Sprecherin.

Gewerkschafter Reschinsky befürchtet jedoch, dass sich die Lage in der Gepäckabfertigung während der Sommersaison verschärfen könnte. „Das Personal wird verheizt“, so Reschinsky. Die körperliche Überlastung könne dann zu stark steigendem Krankenstand führen, und das in einer Situation, in der ohnehin schon zu wenig Personal vorhanden sei. „Wir brauchen mehr Personal in der Gepäckabfertigung“, so der Gewerkschafter weiter. „Und das bekommt man nur, wenn nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden.“