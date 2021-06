St. Margareta-Basilika in Gerresheim : Großes Interesse an Firmung in Düsseldorf durch Kardinal Woelki

Großes Interesse an Firmung in Düsseldorf durch Kardinal Woelki

Düsseldorf Zum Schutz der Jugendlichen verzichteten die Reformkräfte am Mittwochabend auf Proteste. Der Kardinal mied konsequent die Öffentlichkeit und ließ sich vor einen Seiteneingang des Basilika-Komplexes fahren.

So viel Aufmerksamkeit dürfte eine Firmung nur selten erfahren haben. Für das bundesweite Interesse an der Spendung des Sakraments durch den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki am Mittwochabend in der St. Margareta-Basilika gab es gleich mehrere Gründe. Woelki steht wegen seines Umgangs mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle unter wachsendem Druck. Die vom Papst angeordnete Visitation gilt als außergewöhnliches Signal. Genauso wie das Rücktrittsgesuch des Münchener Kardinals Reinhard Marx, das Beobachter auch als Fingerzeig in Richtung Köln deuten. Hinzu kommt der Protest aus der Mitte der Gerresheimer Gemeinde. Knapp zwei Wochen ist es her, da hatten Reformkräfte dem Hirten aus Köln rote Karten entgegengestreckt.