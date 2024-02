Während Karneval in Düsseldorf und Köln Wer E-Scooter fahren will, muss erst diesen Test bestehen

Der E-Scooter ist in den meisten Städten nicht mehr von den Straßen wegzudenken. Vor allem an Karneval sind die Bahnen voll und die Taxis oft weg – mit dem E-Scooter nach Hause zu kommen, klingt für viele verlockend. Der E-Scooter-Anbieter Lime macht potenziellen betrunkenen Fahrern nun in den Karneval-Hochburgen Düsseldorf und Köln einen Strich durch die Rechnung.