KD in Düsseldorf Schifffahrtsgesellschaft erweitert Übernachtungsfahrten

Für 2023 prognostiziert die Schifffahrtsgesellschaft einen noch größeren Umsatz und Gewinn. Als herausfordernd stelle sich jedoch die anstehende Rückzahlung der Corona-Soforthilfen in den kommenden vier Jahren dar, welche sich auf insgesamt circa 8,5 Millionen Euro belaufen. Auch ein möglicherweise erneutes Niedrigwasser im Sommer könnte die Schifffahrt und den Betrieb in der für Rundfahrten beliebten Region am Mittelrhein beeinträchtigen. Mit niedrigen Pegelständen habe die KD allerdings schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. „Bei neuen Schiffen achten wir deshalb darauf, dass diese einen so niedrigen Tiefgang wie möglich aufweisen“, sagt Sprecherin Becker.