Künstler Peter Rübsam gestaltet Figur Das Köbes-Denkmal nimmt Gestalt an

Die Idee des Heimatvereins, dem Köbes ein Denkmal zu setzen, war in den vergangenen Jahren aufseiten der Politik und der Hausbrauereien auf ein eher skeptisches Echo gestoßen. Dass seine Skulptur nun doch realisiert wird, gefällt Peter Rübsam. Er machte sich sofort ans Werk, als die Zusage des Heimatvereins für die Bronzeversion der Skulptur feststand. „Man macht dann erst ein Gerüst aus Eisen, wo die Schultern, die Arme und die Beine sind und daran kommen viele kleine Holzkreuze, sogenannte Schmetterlinge, die den Ton festhalten“, erklärt er. Rund 400 der kleinen Schmetterlinge stützen so den Ton, damit dieser nicht einfach in diesem Arbeitsschritt wegsackt. „Den Ton muss man dann immer nass halten, bis er abgegossen wird“, sagt Peter Rübsam. Das verhindert Risse in der Form.