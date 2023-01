Milliardenprojekt in Düsseldorf Start für Calatrava-Boulevard an der Kö

Die Stadt gibt den politischen Startschuss für das größte Kö-Projekt der nächsten Jahre. In der Bezirksvertretung 1 (Stadtmitte, Altstadt etc) soll am 27. Januar die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Calatrava-Boulevard beschlossen werden. Der Boulevard soll zwischen der König- und der Steinstraße verlaufen. In ihm stehen Bäume, das Dach kann geöffnet werden. Dort soll es hauptsächlich gehobene Gastronomie geben. Damit verbunden sind in diesem Block der Königsallee neue Luxusgeschäfte. Investor ist die Düsseldorfer Centrum-Gruppe, die an dieser Stelle mehr als eine Milliarde Euro investiert.