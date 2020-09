Kostenpflichtiger Inhalt: Angela Spook aus Düsseldorf : Ein Fahrrad-Denkmal für die Kö-Hexe

Angela Spooks Familie hat ihr Fahrrad an der Ackerstraße aufgestellt und mit Blumen dekoriert. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Angela Spook war die Kö-Hexe, eine Institution in Düsseldorf. Im Juli verstarb sie. Jetzt erinnert ein Fahrrad-Denkmal an die Frau, die jahrelang vor dem Kö-Center stand. Familie und Freunde haben jedoch noch andere Ideen, damit sie nicht in Vergessenheit gerät.