Königsallee in Düsseldorf Diese französische Luxusmarke wird Top-Mieter im Kö-Center

Die Modewelt schaut und wartet nicht nur auf den Kostenpflichtiger Inhalt Calatrava-Boulevard, der im Kö-Block zwischen Stein- und Königstraße entstehen soll. Die großen Luxusmarken sind immer auf der Suche nach neuen spektakulären Standorten und treffen dabei auch überraschende Entscheidungen. Eine bahnt sich nun für das Kö-Center an: In das dortige ehemalige Prange-Geschäft soll nach Informationen unserer Redaktion Louis Vuitton einziehen. Die Eigentümergemeinschaft des Centers wurde über den neuen Mieter am Montag informiert, der Abschluss erhielt breite Zustimmung. Paul Prange wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem neuen Mieter, der heute ein paar Meter nördlich im Haus Kö 20 sitzt, äußern.