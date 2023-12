Einsatz in Düsseldorf Bratwurst oder Flammlachs? Kö-Bogen-Tunnel wegen Brandgeruch gesperrt

Erwogen wurde auch, ob von Ständen des Weihnachtsmarkts Qualm in den Tunnel gezogen sein könnte. Tatsächlich geben einige der Buden – auch in der Nähe der Tunneleinfahrt – über Rohre auf dem Dach Qualm ab. War also eine Wurstbraterei Ursache für den Feuerwehreinsatz? „Es könnte auch der Flammlachs sein“, konterte der Feuerwehrsprecher eher scherzhaft, kündigte aber an, man werde den Bereich weiter erkunden.