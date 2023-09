Charity-Aktion in Düsseldorf Kö-Bogen-Geburtstag mit Spendenaktion für Herzwerk

Der Kö-Bogen feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag und will dabei ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen. So luden Jenny Jürgens, Initiatorin von Herzwerk und Botschafterin des DRK-Düsseldorf, und Hausherr Andreas Stolz von Art-Invest Real Estate zu einer Charity-Aktion. Das Gesamtergebnis aus dem Verkauf von Jubiläumsboxen, die im Vorfeld mit für den Kö-Bogen typischen Spezialitäten sowie Gutscheinen bestückt wurden, steht nun fest: 10.000 Euro. 500 Jubiläumsboxen wurden innerhalb von sechs Stunden vor dem Kaufhaus Breuninger gegen entsprechende Spenden an Besucher des Kö-Bogens herausgegeben.