Viele Specials zu zehn Jahre Kö-Bogen Tanzen im Freien, Sundowner-Lounge und große Party im September

Auf das Jubiläumsjahr stimmte am Freitag in der mittlerweile vier Jahre alten Eduard’s Bar dieser richtungsweisende Manager hinter dem Kö-Bogen, Andreas Stolz, Head of Asset Management NRW, ein. Die große Party ist für den 21. bis 23. September (Donnerstag bis Samstag) geplant. Am kommenden Donnerstag geht es schon mit den Open-Air-Events los: Live-Musik wird es 11. Mai geben zu Salsa am Kö-Bogen. Am 15. Mai folgt der Tango-Abend vor dem Kö-Bogen mit Blick auf die immer grüner werdende Landskrone. Jeweils einmal im Monat finden dann die Salsa- und Tango-Sessions statt, die in den Vorjahren bei gutem Wetter stets sehr gut besucht waren.