Investor aus Düsseldorf Centrum verkauft 70 Prozent seiner Anteile am Kö-Bogen

Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe hat 70 Prozent ihrer Anteile am Kö-Bogen II (Ingenhoven-Tal) verkauft. Der Deal war seit Monaten in Vorbereitung und konnte jetzt vollzogen werden. Erwerber ist der bisherige Miteigentümer B&L aus Hamburg. Die Centrum bleibt beim Kö-Bogen weiterhin als Dienstleister aktiv und für die Vermietungen zuständig. So konnte jüngst Nespresso gewonnen werden und steht kurz vor der Eröffnung.