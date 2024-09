Wegen der Auto-Poser Kö-Anlieger wollen Nachtsperrung des Corneliusplatzes

Im Streit um die Sperrung des Corneliusplatzes hat sich jetzt die Interessengemeinschaft Königsallee zu Wort gemeldet. Die Anliegergemeinschaft hat sich bei ihrer jüngsten Vorstandssitzung darauf verständigt, den Platz am Nordende der Kö von 19 Uhr bis zum Beginn des Lieferverkehrs am nächsten Morgen für den Autoverkehr zu sperren. So soll die Szene der Auto-Poser ferngehalten werden. Der IG-Vorsitzende Peter Wienen hat den Vorschlag bereits an Oberbürgermeister Stephan Keller übermittelt.