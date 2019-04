Immobilienmarkt Düsseldorf : Koddi zieht nach Derendorf

Düsseldorf Das Unternehmen bietet Marketinglösungen für die Tourismusbranche an und wächst schnell. Jetzt hat es Büros in Derendorf bezogen. Ein Grund ist, dass die Stadt für internationale Fachkräfte attraktiv ist.

(nic) Das Tourismus-Marketingunternehmen Koddi GmbH will in Düsseldorf bleiben und hat dazu neue Räume in Derendorf angemietet. Neue Adresse ist der Bürokomplex „Clara und Robert“ an der Johannstraße 37, in dem das Unternehmen knapp 400 Quadratmeter nutzen wird. Vorheriger Sitz war die Rheinallee.