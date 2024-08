Gastronomie in Düsseldorf Spitzenkoch erhält renommierte Auszeichnung

Die Gastronomie wurde Thomas Bock quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter arbeitete lange als Köchin in einem Familienbetrieb. Mit 14 Jahren fing er an, in den Ferien in der Gastronomie zu jobben. Seine Lehre zum Koch begann er dann mit 17 Jahren. Bei seiner ersten Auszeichnung kochte er in Glasgow und wurde „Young Chef of the Year“. Das war Anfang der 90er.