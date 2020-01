Knöllchen-Statistik : Immer mehr Düsseldorfer zeigen Falschparker an

Immer mehr Düsseldorfer zeigen Falschparker an

Düsseldorf Die Kontrolleure der Stadt Düsseldorf haben im vergangenen Jahr 459.178 Falschparker und 233.478 Temposünder ertappt. Die Zahl der Drittanzeigen hat sich fast verdoppelt.

Die Zahlen sind leicht zurückgegangen: 2018 waren es 478.775 Falschparker und 243.415 Temposünder. Besonders interessant: Immer öfter zeigen Düsseldorfer selbst an. 29.683 Verfahren (6,5 Prozent) wurden auf Anzeigen von Bürgern hin eingeleitet. Der alte Rekordwert lag bei 17.887 (2017).

Hauptärgernis aus Bürgersicht: das Parken auf Geh- und Radwegen, das 12.209 Mal angezeigt wurde. Dahinter folgen Anzeigen wegen Parkens im absoluten Halteverbot oder in Einfahrten und vor Garagen. Die weiteren Details:

An den zehn übrigen Überwachungsanlagen – inklusive der im Juni in Betrieb genommenen Anlage am Nordstern – waren 48.231 Fahrer zu schnell, das sind mehr als 12.000 weniger als im Vorjahr.